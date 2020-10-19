KYK yurt burs başvuruları başladı mı? KYK yurt burs başvurusu ne zaman başlayacak? Üniversite öğrencilerine KYK yurt ve burs imkanı sağlanıyor. Öğrenciler KYK yurtlarında güvenli ve huzurla bir şekilde kalabiliyor. Burslar sayesinde de ekonomik açıdan rahat ediliyor. Peki, KYK yurt burs başvurusu ne zaman? KYK yurt burs başvuruları başladı mı?

2020 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020-2021 yılına ilişkin KYK yurt başvurularının hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmadı. Ancak, ilk dönemin online gerçekleştirileceği açıklamasının ardından yurt başvurularının ikinci döneme yakın bir tarihte başlaması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.