Bir grup, İstanbul'un elit semtlerinden olan Fulya'da dansözlü parti yaptı. Dansözün de sahne aldığı gecede buradakiler, halay çekip göbek attı! Maske takan tek kişinin olmadığı gruptakiler sosyal mesafeyi de hiçe saydı.

72 HASTA VEFAT ETTİ

Türkiye'de dün 101 bin 403 Covid-19 testi yapıldı, 1815 kişiye hastalık tanısı konuldu. 72 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 9 bin 296, ağır hasta sayısı 1427 oldu. 1504 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 304 bin 3'e yükseldi.