TURAN: "İSTANBUL İSTANBUL OLALI BÖYLE PESPAYELİK GÖRMEDİ"

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, "Her şeyiniz yalan, dolan... İstanbul İstanbul olalı böyle pespayelik görmedi. 2014 fotoğrafını 2020 diye yutturmaya çalışıyorlar. Bu nedir şimdi?" diye sordu.