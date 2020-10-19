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    • 19.10.2020 12:21
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    Müslüman alemi için büyük önem taşıyan ? İslamiyet’te büyük yeri bulunan Mevlid Kandili sabırsızlıkla bekleniyor ve 2020 Diyanet dini günler takvimi de gündemde sıkça araştırılıyor. Peki nelerdir? Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan bu özel günde hangi ibadetler yapılır? İşte merak edilenler…

    takvim.com.tr
    2020 Mevlid Kandili ne zaman Ekim ayının kaçında? Mevlid Kandili önemi ve faziletleri...

    Peygamberimiz Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin yıldönümü olan Mevlid Kandili her yıl heyecanla ve merakla bekleniyor. Peki İslam aleminin sıklıkla araştırdığı Rebiülevvel ayının içerisinde yer alan Mevlid Kandili'nin faziletleri nedir? İslam alemi bu gecede dualar okuyacak, tesbihler çekecek ve namazlar kılacak. İşte bu özel güne dair tüm bilgiler…

    MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

    Diyanet 2020 dini günler takvimine göre, Mevlid Kandili tarihi belli oldu. Hz. Muhammed'in dünyaya gelişi dolayısı ile rebiyülevvel ayının 12.günü idrak edilen bugün 28 Ekim 2020 Çarşamba gününe denk geliyor

    MEVLİD KANDİLİNİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ

    Mevlid gecesi, Yüce Rabbimizin âlemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın (sas) bir kez daha mevlidi şerifini idrak edeceğiz. Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.

    Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.

    İşte Mevlid Kandili de insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.
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    Haberler Güncel 2020 Mevlid Kandili ne zaman Ekim ayının kaçında? Mevlid Kandili önemi ve faziletleri...