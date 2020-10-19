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    • 19.10.2020 23:31
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    , ve 'daki de ölenler için taziye mesajı

    , ve 'da meydana gelen ve heyelanlarda yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

    Türkiye'den Vietnam ve Kamboçya'ya taziye

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ve 'da Linfa ve Nangka kasırgalarının yol açtığı ve heyelanlarda çok sayıda can kaybı ve büyük hasar meydana geldiğinin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

    Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve dost Vietnam ve Kamboçya halkları ile hükümetlerine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.

    Vietnam'da etkili olan şiddetli yağışların tetiklediği sel ve toprak kaymalarında 80'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 40'a yakın kişinin kaybolduğu bildirilmişti.

    Kamboçya'da da ay başından bu yana etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sellerde 10, yıldırım isabet etmesi sonucu da bir kişi hayatını kaybetmişti.

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanlığı, Vietnam ve Kamboçya'daki selde ölenler için taziye mesajı