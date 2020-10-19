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    • 19.10.2020 23:00
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    , tarafından kara sularına itilen 78 yı kurtardı

    'in Dikili ve Menderes ilçelerinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 78 kurtarıldı.

    Yunan'ın ölüme ittiği 78 sığınmacı kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi Denizköy açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

    Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen bottaki 59 sığınmacı kurtarıldı.

    Öte yandan Menderes ilçesi Özdere Mahallesi'nde de lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

    Ekipler, yine Yunan unsurlarınca Türk Karasularına geri itildiği anlaşılan lastik bot içerisindeki 19 sığınmacıyı kurtardı.

    Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
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    Haberler Güncel Türkiye, Yunanistan tarafından kara sularına itilen 78 sığınmacıyı kurtardı