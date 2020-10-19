Öte yandan Menderes ilçesi Özdere Mahallesi'nde de lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, yine Yunan unsurlarınca Türk Karasularına geri itildiği anlaşılan lastik bot içerisindeki 19 sığınmacıyı kurtardı.