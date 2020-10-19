Ücretsiz tablet başvuru ekranı: Çeşitli il ve ilçe belediyeleri ile kurumlardan destekler art arda geliyor. Birçok yer ve kurum, öğrencilere bedava tablet ve laptop dağıtımı yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) çatısı altında toplanan tablet, laptop ve bilgisayar yardımlarının yanı sıra, bazı belediyeler doğrudan da öğrencilere tabletleri ulaştırıyor. Haberimiz aracılığıyla 2020 uzaktan eğitim bedava bilgisayar, tablet ve kampanyası başvuru ekranı, şartları hakkında bilgi edinebilir; kimlerin başvuru yapabileceğini ve diğer tüm detayları öğrenebilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak 500 bin tablet dağıtımının başvuru linki bulunmuyor. Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilecek.
BEDAVA TABLET VE LAPTOP DAĞITIMI BAŞVURU LİNKİ, FORMU VE EKRANI 2020!
Maddi imkansızlıklar nedeni ile uzaktan eğitim sürecinde canlı derslerini takip edemeyen öğrenciler ve velileri, bedava laptop ve tablet kampanyaları başvurusu hakkında güncel gelişmeleri edinmeye çalışıyor. Kimi kurumlar doğrudan bedava tablet başvuru formu aracılığıyla başvuruları alırken kimileri ise MEB'e bağışlarını yapıyor. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan da açıklamalar geldi.
ÜCRETSİZ TABLET DAĞITIMI KAMPANYA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Haberimiz aracılığıyla 2020 uzaktan eğitim bedava bilgisayar, tablet ve kampanyası başvuru ekranı, şartları hakkında bilgi edinebilir; kimlerin başvuru yapabileceğini ve diğer tüm detayları öğrenebilirsiniz.
ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak 500 bin tablet dağıtımının başvuru linki bulunmuyor. İhtiyaç sahibi öğrenciler, ailenin gelir durumu, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etmeme gibi MEB tarafından belirlenen kriterlere göre ücretsiz tablet dağıtımı yapılacak.
Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak. Ancak bazı İl ve ilçe belediyeleri uzaktan eğitimde kullanmak amacıyla ücretsiz olarak tablet dağıtımı yapmaya başladı. Sizde aşağıda bulunan adresler üzerinden başvuru yapabilirsiniz.
BAĞCILAR BELEDİYESİ TABLET BAŞVURU EKRANI!
Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda yüz yüze eğitim yapılamaması üzerine ön plana çıkan dijital uzaktan eğitime katkı sunmak için harekete geçen Bağcılar Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlattı. Aşağıdaki link üzerinden başvuru yapabilirsiniz.
BAĞCILAR BELEDİYESİ TABLET BAŞVURU LİNKİ
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1- Bağcılar Kaymakamlığı tarafından onaylanmış, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün EBA platformuna giremediğini tespit ettiği öğrencilerden olmak.
2- Sosyal Yardım Yönetmeliği şartlarına uymak.
3- İlkokul, ortaokul veya lise öğrencisi olmak.
4- Bağcılar'da ikâmet ediyor olmak.
5- Bağcılar Belediyesi kurumsal web sitesi www.bagcilar.bel.tr veya 444 00 92 çağrı merkezi numaramızdan kayıt yaptırmak.
6- Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır.
7- Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir.
8- Talebin fazla olması durumunda şehit ve gazi yakınlarına, engelli, yetim ve öksüzlere öncelik verilecektir.
YEŞİLYURT BELEDİYESİ TABLET BAŞVURU YAPMA!
Yeşilyurt Belediyesi başvuru kriterlerini yerine getiren, Yeşilyurt ilçesinde ikamet eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ücretsiz tablet dağıtımı yapıyor. Sizde aşağıda bulunan adres üzerinden başvuru yapabilirsiniz.
YEŞİLYURT BELEDİYESİ TABLET BAŞVURU EKRANI!
YEŞİLYURT BELEDİYESİ TABLET BAŞVURU ŞARTLARI!
1. Ilkokul ortaokul ve lise öğrencisi olmak
2. Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde ikamet etmek
3. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Eba'ya giremediği tespit edilmiş olmak.
4. Sosyal yardım işleri müdürlüğünce yapılacak durum tespitinden uygun sonuç almak
AÇIKLAMA
Komisyon tarafından ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen hane başına 1 (bir) tablet verilecektir.
DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 100 TABLET DAĞITIMI YAPACAK!
Döşemealtı Belediyesi Koronavirüs (COVİD-19) salgını nedeniyle evinde tablet bilgisayar ve interneti bulunmadığı için uzaktan eğitim sistemi EBA'ya giremeyen öğrencilere yardım elini uzatıyor. Sizde aşağıda bulunan adres üzerinden gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.
SANCAKTEPE BELEDİYESİNDEN TABLET BAĞIŞI ORGANİZASYONU!
Gönlünde vatan sevgisini, eğitim aşkını, gelecek inancını taşıyan herkes… Gönülden Gönüle Tablet projemize Sancaktepe'de COVID-19 nedeniyle uzaktan eğitimde zorluk yaşayan ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediye etmek isteyen herkes başvurabilir. Bu projede Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak belirlediğimiz ihtiyaç sahibi öğrencilerimize hediye edilen tabletler ulaştırılacaktır.
TABLET KAMPANYALARI
Bakan Ziya Selçuk, tablet kampanyaları hakkında şunları söyledi:
Türk milletinin genel bir kültürel kodu var. Herhangi bir afet, deprem sel olduğunda ya da bir ihtiyaç olduğunda hemen organize oluyorlar. Bu bizim çok güzel bir hasretimiz. Bu anlamda biz elimizden geleni yapıyoruz. Yapmakta vazifemiz. Bir yandan da ulaşamadığımız çeşitli nedenlerden dolayı durumlar oluyor. Biz bunu takdir ile izliyoruz. Ama asıl olan vazife MEB'in. Çok sayıda okul yapan, bağış yapan hayırseverimiz var. Bu bizim zaman geleneğin içerisinde sürdürdüğümüz bir şey. Şimdi de çeşitli belediyelerimiz, Konya Belediyesi 10 bin tabletten bahsetti. Bir çok kuruluş ve Kızılay'ın bir çalışması olacak.
Bizim derdimiz bütün Türkiye'yi online üzerinden eğitmek değil. Bu geçici bir durum. Biz bundan kısmen faydalanacağız ilerde ama bizim asıl işimiz yüz yüze eğitim. Bu çerçevede il ve ilçe müdürlüklerimize vatandaşımızın gönüllü katkısı olacaksa tabii ki başvurabilir. Gelecek hafta başlayacak olan Kızılay'ın çalışmasına da katkı sağlayabilirler. Bunların hepsi bizim kurumlarımız.