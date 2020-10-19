

BEDAVA TABLET VE LAPTOP DAĞITIMI BAŞVURU LİNKİ, FORMU VE EKRANI 2020!

Maddi imkansızlıklar nedeni ile uzaktan eğitim sürecinde canlı derslerini takip edemeyen öğrenciler ve velileri, bedava laptop ve tablet kampanyaları başvurusu hakkında güncel gelişmeleri edinmeye çalışıyor. Kimi kurumlar doğrudan bedava tablet başvuru formu aracılığıyla başvuruları alırken kimileri ise MEB'e bağışlarını yapıyor. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan da açıklamalar geldi.

ÜCRETSİZ TABLET DAĞITIMI KAMPANYA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Haberimiz aracılığıyla 2020 uzaktan eğitim bedava bilgisayar, tablet ve kampanyası başvuru ekranı, şartları hakkında bilgi edinebilir; kimlerin başvuru yapabileceğini ve diğer tüm detayları öğrenebilirsiniz.

ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak 500 bin tablet dağıtımının başvuru linki bulunmuyor. İhtiyaç sahibi öğrenciler, ailenin gelir durumu, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etmeme gibi MEB tarafından belirlenen kriterlere göre ücretsiz tablet dağıtımı yapılacak.

Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak. Ancak bazı İl ve ilçe belediyeleri uzaktan eğitimde kullanmak amacıyla ücretsiz olarak tablet dağıtımı yapmaya başladı. Sizde aşağıda bulunan adresler üzerinden başvuru yapabilirsiniz.