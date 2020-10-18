Şeker ve karbonhidrat açısından zayıf, protein açısından zengin bir gıda olan balığın bir hayli çeşidi bulunmaktadır ve çok yararlıdır. Madensel tuzlar ve mineraller açısından da zengin olan balıkta fosfor, kalsiyum, iyot ve flor bulunmaktadır. Balık, ayrıca A, B1, B2 ve D vitaminlerini kapsar. Hamsi, Gümüş, Yılanbalığı, İstavrit, İzmarit, Uskumru, Kolyoz, Somon, Sardalya, Kılıç Balığı, Alabalık, Palamut, Torik, Tirsi, Zargana, Sazan ve Yılan balıkları; Midye siyah etlidirler. Balık depresyon belirtilerini hafifletir. Kalp krizinin önlenmesinde önemli rol oynar. Metabolizmayı ve beyni güçlendirir. Peki hangi balık ne zaman yenir? İşte balık türleri ve en lezzetli zamanları!
Alabalık, Akya, Bakalyaro, Barbunya-Tekir, Berlam-Mirlan, Çipura, Dil, Pisi, Dülger, Levrek, Fener, Gelincik, Mezgit, Kalkan, Karagöz, Kefal, Kırlangıç, Kupez, Lagos, Lüfer, Mercan, Mırmır, Orfoz, Sinarit-Trança, Sudak, Turna, Yayın, Karides, Sübye, Ahtapot, Kalamar, İstakoz, Pavurya beyaz etli balıklardır.
Hamsi, Gümüş, Yılanbalığı, İstavrit, İzmarit, Uskumru, Kolyoz, Somon, Sardalya, Kılıç Balığı, Alabalık, Palamut, Torik, Tirsi, Zargana, Sazan ve Yılan balıkları; Midye siyah etlidirler.
Barbunya, Berlam, Çipura, Gümüş, Hamsi, Hani, Karagöz, Kefal, Kupez, Lipsoz, Mercan, Minekop, Sardalya, Sazan, Somon, Sudak, Turna, Sinarit, Trança balıkları pulludur.
Alabalık, Akya, Bakalyaro, Çinekop, Dil, Dülger, Gelincik, İstavrit, Kalkan, Kılıç, Kırlangıç, Kofana, Kolyoz, Lahos, Levrek, Lüfer, Mezgit, Mırlan, Orfoz, Orkinos, Palamut, pisi, Torik pulsuz balıklardır.
Hangi balık ne zaman yenir?
BALIĞIN FAYDALARI NELER?
Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde pek çok balık türü denizlerde bulunmaktadır. Doktorlar haftada iki kere balık yenilmesini tavsiye etse bile ülkemizde balık tüketimi oldukça az.
Balıkta bulunan Omega 3 yağ asitleri, A ve D vitaminlerinin yanında mineraller bakımından da zengin olan balıklar; çinko, selenyum ve iyot gibi vücut için gerekli olan mineralleri de barındırmakta. İçerisinde bu kadar çok vitamin ve mineral bulunduran bu canlıların vücut üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmiyor. En bilindik özellikleri arasında; Sağlıklı diş etlerinin oluşmasına yardımcı olur. Saçların daha sağlıklı ve dayanıklı uzamasına yardımcı olur.
Depresyon belirtilerini hafifletir. Kalp krizinin önlenmesinde önemli rol oynar. Metabolizmayı ve beyni güçlendirir.