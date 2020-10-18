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    • 18.10.2020 17:32
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    MSB duyurdu! 'ye ait gemiler eşlik ediyor

    Son dakika haberi... 'nca, 'nı geçen  sondaj gemisine intikal süresince Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerin eşlik ettiği açıklandı.

    DHA
    MSB'den 'Kanuni' açıklaması!

    'nca, 'nı geçen sondaj gemisine intikal süresince Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerin eşlik ettiği açıklandı.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fatih ve Yavuz'dan sonra Türkiye'nin sondaj gemileri filosuna katılan Kanuni ilk görev yerine intikal ediyor. Çanakkale Boğazı'nı geçen Kanuni'ye intikal süresince Deniz Kuvvetlerimize ait gemiler eşlik ediyor" denildi.

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    Haberler Güncel MSB duyurdu! Kanuni'ye Deniz Kuvvetlerimize ait gemiler eşlik ediyor