MESAFE VE TEMİZLİK UYARISI

İki durumdan da korunmanın en önemli yolunun, solunum yolu enfeksiyonlarına maruz kalmaktan kaçınmak olduğunu belirten Metintaş, "Ev dışı her ortamda bireyler arasında 1,5 metre sosyal mesafe kuralı, maske ve iyi el yıkama en önemli korunma yoludur.

Bireyler her gün sağlıklarını izlemeli, hastalık belirtilerinin varlığını takip edip belirti varsa ateşlerini ölçmelidir. İyi vatandaşlık gereği hastalık bulgusu olanların durumunu aile ve iş yerlerine bildirip onları korumaya almaları gerekir. Hasta olan kişiler bol sıvı almalı, iyi beslenmeli ve kendisine iyi bakmalıdır. Ateş olması veya durumun kötüleşmesi halinde sağlık personeline haber verilmelidir. Solunum yolu hastalıklarına yatkınlığı artıracağından sigara veya nargile içme bırakılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.