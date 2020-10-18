GÜR: "40'A 60'LA AKINCI SEÇİLECEK"

A&G Kamuoyu Araştırma Şirketi'nin sahibi Adil Gür, bir özel televizyon kanalında yaptığı açıklamada; "Çok önemli değişiklik olmazsa bu Pazar günü 40'a 60 gibi sonuç çıkacak. Buradan ilan ediyorum. 40'a 60 Akıncı seçilecek. Benim öngörüm o" iddiasında bulundu.

"ERSİN TATAR KAZANSIN, BEN BU MESLEĞİ BIRAKACAĞIM"

Adil Gür, bir internet sitesine yaptığı açıklamada ise; "Eğer Kıbrıs'taki seçimleri Türkiye'nin desteklediği Ersin Tatar kazansın, ben bu mesleği bırakacağım. Bir daha da bu konuda ekranlara çıkmayacağım. Kaybedecek hem de büyük bir fark yiyerek kaybedecek" iddiasında bulundu.

BAYRAKÇI'NIN DA TAHMİNİ TUTMADI!

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı da; SONAR'ın hazırladığı KKTC Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçim Araştırma Sonuçları'nı açıkladı. Bayrakçı, Mustafa Akıncı'nın 53.3, Ersin Tatar'ın 46.7 oy alacağını iddia ederek, "Seçime katılma oranı, bu bulguları, yüzde 2.8'lik farklarla etkileyebilir" iddiasında bulundu.