Son dakika: Uzman isim uyardı! Evde o sayıdan fazla kişinin olması bulaş riskini artırır

'GRİPTE 4 KAT DÜŞÜŞ OLDU'

Maskenin koronavirüs dışında diğer virüslerden de koruduğunu belirten Prof. Dr. İlhan, "Bazıları maske takmaktan sıkıldıklarını söylüyor. Aşı bulunsa dahi ya da dünyada toplumsal bağışıklık olsa bile fiziksel mesafe, maske ve hijyenden taviz vermeyeceğimizin bir kez daha altını çizmek isterim. Biz bir çalışma yaptık, eylül ayı boyunca 2019 yılında gripten hastaneye başvuranlar ile 2020 yılındaki başvuranları karşılaştırdık. Bu yıl maske takıldığı için en az 4 kat gripte düşüş var. El yıkama ve dezenfektan kullanmanın hayatımıza girmesiyle hepatit A gibi pek çok hastalığın daha az görüldüğünü gözlemliyoruz. Diğer solunum yoluyla bulaşan ajanlarda da azalma söz konusu. Hijyene koronavirüs bitse dahi devam etmemiz doğru olacaktır" dedi.