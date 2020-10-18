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    • 18.10.2020 14:32
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    Köşeye sıkışan Ermeni özel kuvvetleri mevzileri bırakıp kaçtı

    tarafından yapılan açıklamada, su tarafından son umut olarak mevzilere yerleştirilen özel kuvvetlerin Azerbaycan askerinin saldırısına dayanamayarak kaçmaya zorlandığı belirtildi.

    Azerbaycan ordusu, Ermenistan özel kuvvetlerinin mevzilerini ele geçirdi.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusu tarafından son umut olarak mevzilere yerleştirilen özel kuvvetlerin Azerbaycan askerinin saldırısına dayanamayarak kaçmaya zorlandığı belirtildi.

    Bakanlık tarafından paylaşılan görüntülerde ise, Azerbaycan ordusunun zırhlı araçlarının ve askerlerinin Ermenistan özel kuvvetlerini nasıl kovaladığı yer aldı.

    Görüntülerin sonuna doğru ise Ermenistan askerlerinin mevzilerden kaçtıktan sonra bu mevzilere Azerbaycan askerinin ilerlediği açıkça görülüyor.
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    Haberler Güncel Köşeye sıkışan Ermeni özel kuvvetleri mevzileri bırakıp kaçtı