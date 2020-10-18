İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine “Koronavirüs Salgını” konulu ek genelge!

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Koronavirüs salgını" konulu ek genelge gönderdi.

Genelgede koronavirüs salgınının etkilerinin ve vaka artışlarının tüm Dünyada halen devam etmekte olduğu, özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı, birçok Avrupa ülkesinde kişilerin toplu olarak bir araya gelmemelerine yönelik yeni tedbirlerin alındığına dikkat çekildi.

Türkiye'de de koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanında uyulması gereken ek kuralların ve önlemlerin belirlendiği ve uygulamaya geçirildiği belirtildi.

Genelgede, koronavirüs salgınıyla mücadelede gelinen aşamanın Sağlık Bakanlığı ile birlikte değerlendirilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları üzerine ek kararların alındığı ifade edildi. Buna göre;