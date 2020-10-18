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    • 18.10.2020 12:52
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    'tan '' paylaşımı

    , edebiyat dünyasının dervişi ve 'Kudüs Şairi' olarak bilinen 'i hesabından paylaştığı mesajla andı. Bakan Albayrak,"İlmi, irfanı, bilgeliği, dürüstlüğü erdemiyle insanlık timsali.Vefatının yıl dönümünde Nuri Pakdil hocamızı özlemle ve rahmetle hatırlıyor ve yad ediyoruz" dedi.

    Bakan Albayrak'tan 'Nuri Pakdil' paylaşımı!

    Edebiyat dünyasına adını altın harflerle yazdıran mütefekkir, şair, deneme ve oyun yazarı , vefatının birinci yılında anılıyor.

    , edebiyat dünyasının dervişi olarak bilinen Nuri Pakdil'i hesabından paylaştığı mesajla andı. Bakan Albayrak,"İlmi, irfanı, bilgeliği, dürüstlüğü erdemiyle insanlık timsali.Vefatının yıl dönümünde Nuri Pakdil hocamızı özlemle ve rahmetle hatırlıyor ve yad ediyoruz" açıklamasını yaptı.

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    Haberler Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Nuri Pakdil' paylaşımı