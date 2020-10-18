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    'de yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı

    Sait S. idaresindeki 03 ABE 827 plakalı yolcu otobüsü, -Seyitgazi kara yolunun 20. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi. araçta sıkışan sürücü, yedek şoför ile muavin , ve itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

    AA
    Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı

    'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

    Sait S. idaresindeki 03 ABE 827 plakalı yolcu otobüsü, Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun 20. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi.

    araçta sıkışan sürücü, yedek şoför ile muavin , ve itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

    Yaralılardan Eren ile Aydoğmuş, Tıp Fakültesi Hastanesine, Sait S. ise Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

    Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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