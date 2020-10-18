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    • 18.10.2020 18:40
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    Hazine ve Maliye Bakanı ''ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

    Hazine ve Maliye Bakanı , 'ı Bağımsızlık Günü vesilesiyle sosyal medyada bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak mesajında Azerbaycan'ı Bağımsızlık Günü'nü tebrik ederek, "Karabağ’da cephe hattında mücadele veren askerlerimize kuvvet, şehadete ulaşan kardeşlerimize rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

    Bakan Albayrak'tan Azerbaycan mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı , 'ı Bağımsızlık Günü vesilesiyle sosyal medyada bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak mesajında Azerbaycan'ı Bağımsızlık Günü'nü tebrik ederek, "Karabağ'da cephe hattında mücadele veren askerlerimize kuvvet, şehadete ulaşan kardeşlerimize rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

    Bakan Albayrak'ın mesajı şu şekilde:
    Kader ortağımız, can parçamız, kardeşimiz #AzerbaycanBağımsızlıkGünü'nü kutluyorum. Karabağ'da cephe hattında mücadele veren askerlerimize kuvvet, şehadete ulaşan kardeşlerimize rahmet diliyorum.

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    Haberler Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı