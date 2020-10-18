Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Azerbaycan'ı Bağımsızlık Günü vesilesiyle sosyal medyada bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak mesajında Azerbaycan'ı Bağımsızlık Günü'nü tebrik ederek, "Karabağ'da cephe hattında mücadele veren askerlerimize kuvvet, şehadete ulaşan kardeşlerimize rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak'ın mesajı şu şekilde:
Kader ortağımız, can parçamız, kardeşimiz #AzerbaycanBağımsızlıkGünü'nü kutluyorum. Karabağ'da cephe hattında mücadele veren askerlerimize kuvvet, şehadete ulaşan kardeşlerimize rahmet diliyorum.
Kader ortağımız, can parçamız, kardeşimiz #AzerbaycanBağımsızlıkGünü'nü kutluyorum.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 18, 2020
Karabağ'da cephe hattında mücadele veren askerlerimize kuvvet, şehadete ulaşan kardeşlerimize rahmet diliyorum. pic.twitter.com/DS1VRrk1Wy