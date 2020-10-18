BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri ile Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bu gece ve yarın (pazartesi) sabah saatlerinde Sinop çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.