Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.10.2020 18:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.10.2020 19:52
    ABONE OL

    Son dakika: 'nin yeni cumhurbaşkanı oldu! İşte seçim sonuçları

    Kuzey Cumhuriyeti'nde () cumhurbaşkanlığı seçiminin u için oy verme işlemi sona erdi. Kayıtlı 199 bin 29 seçmenin bulunduğu seçimde vatandaşlar 738 sandıkta oy kullandı. KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı oyların yüzde 51.74'ünü oldu.

    AA
    KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu!

    Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 18.00'de tamamlandı ve oy sayımına başlandı.

    TATAR ÖNDE BİTİRDİ
    'nin yeni cumhurbaşkanı oyların yüzde 51.74'ünü alan oldu. ise 48,26 oranında oy aldı.

    KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminin unda, Başbakan ve Ulusal Birlik Partisinin (UBP) cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı yarıştı.

    Takvim Gazetesini telefonuna indir | Android

    Takvim Gazetesini telefonuna indir | App

    11 Ekim'de yapılan seçimin ilk turunu Tatar oyların yüzde 32,34'ünü alarak birinci, Akıncı ise yüzde 29,80'ini alarak ikinci sırada tamamladı.

    KKTC'de radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organında seçim ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması, yayın yasağının sona ereceği saat 19.00'dan itibaren serbest olacak.

    'nin seçimin ve halk oylamasının kesin olmayan sonuçlarını saat 20.00'ye kadar açıklaması bekleniyor.

    YSK'den yapılan açıklamada, saat 17.00 itibarıyla ülke genelinde seçime katılım oranının yüzde 61,03 olduğu belirtilmişti.

    Kayıtlı 199 bin 29 seçmenin bulunduğu seçimde vatandaşlar 738 sandıkta oy kullandı.

    halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu! İşte seçim sonuçları