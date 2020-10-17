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    • 17.10.2020 14:45
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    Son dakika: , ajanını 'de yakaladı! Yıllarca bilgi sızdırmış

    Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı, adına 'deki muhalifler hakkında bilgi toplayan bir ajanı yakaladı. Türkiye'deki Arap muhalifler hakkında bilgi toplayan ajanın yıllar boyunca Arap muhalif gazeteci ağlarına sızdığı belirtildi. Yakalanan kişiyi BAE servisi adına yöneten birden çok görevlinin de ismen deşifre edildiği ifade edildi.

    MİT, BAE ajanını Türkiye'de yakaladı

    Birleşik Emirlikleri'ne () çalışan ajanın, 'ye başka bir Arap ülkesinin pasaportuyla geldiği tespit edildi.

    Reuters'a konuşan yapan üst düzey bir güvenlik yetkilisi, yakalanan ajanın suçunu itiraf ettiğini açıkladı.

    Ajan, Türk makamlarına birçok belge teslim ederek BAE servisiyle bağlantısını da kanıtladı.

    Türkiye'deki Arap muhalifler hakkında bilgi toplayan ajanın yıllar boyunca Arap muhalif gazeteci ağlarına sızdığı belirtildi.

    Yakalanan kişiyi BAE servisi adına yöneten birden çok görevlinin de ismen deşifre edildiği ifade edildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: MİT, BAE ajanını Türkiye'de yakaladı! Yıllarca bilgi sızdırmış