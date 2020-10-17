Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın vefatı nedeniyle Başkan Erdoğan'a ilettiği taziye yazısında, Esayan'ın vefatını derin bir teessürle öğrendiklerini belirtti.

"YURDUMUZUN ÖZ DEĞERLERİNE NE DENLİ BAĞLI OLDUĞUNUN GÖSTERGESİ"

Mesajında, Türkiye'nin yetiştirdiği güzide simalardan olan Esayan'ı yakından tanıyan ve yazılarını takip eden kişilerin, onun nezdindeki entelektüel kişiliğin değerine vakıf olduğunu aktaran Maşalyan, şunları kaydetti: "Basın yoluyla hizmet etmesinin yanı sıra edebiyat alanında bırakmış olduğu her bir eser onun adını yaşatacak anıt niteliğindedir. Markar Esayan'ın uhdesinde bulunan İstanbul Milletvekilliği, Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyeliği ve aynı zamanda Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevleri, siyaset yaptığı çevrenin sevgi ve saygısına mahzar olduğunun bir göstergesidir. İçinde bulunduğu çevreler, Markar Esayan'ın yurdumuzun öz değerlerine ne denli bağlı olduğunun tanıklarıdır. Siyasete atıldığı parti çatısı altında hizmet ederken, cemaati hakkında çevresini bilgilendirmiş ve bu yolla cemaatini tanıtmıştır.