"DİĞER SINIFLAR DA AÇILACAK"

İlhan, yüz yüze eğitime geçilmesiyle ilgili de şunları söyledi: "Bundan sonra peyderpey ara sınıflar açılacaktır. Önümüzdeki süreçte 5, 6 ve 7'inci sınıflar veya 9, 10, 11'inci sınıflar belki eş zamanlı olarak belki de birer hafta arayla açılabilir. Okula başlayan çocukları 3-4 hafta kadar izleyip daha sonra okullarda da tarama yapma yönünde bir görüş söz konusu. Bu çok doğru bir yaklaşım. Böylece, burada asemptomatik olanları tespit edeceğiz."