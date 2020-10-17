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    • 17.10.2020 09:44
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    Son dakika: Dışişleri Bakanı : savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor

    Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı , " savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Çoluk çocuk demeden masum insanları öldürüyor" dedi.

    Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki
    Dışişleri Bakanı , Twitter'dan yaptığı açıklamada "Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Çoluk çocuk demeden masum insanları öldürüyor.Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir. İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek. Can #Azerbaycan'ın daima yanındayız." dedi.



    KALLEŞ ERMENİSTAN UYKUDA VURDU
    Ermenistan'ın 11 Ekim'deki kanlı saldırısının şokunu atamayan 'ın Gence kentinin sakinleri, yine uykudayken saldırıya maruz kaldı.Ermenistan'ın Gence kentine yönelik füze saldırısı nedeniyle şu ana kadar 2'si çocuk 12 sivil hayatını kaybetti, 40'tan fazla sivil yaralandı.


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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor