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    • 16.10.2020 12:43
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    Son dakika: Balıkesir merkezli 8 ilde operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

    Son dakika haberine göre Balıkesir merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün () mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında aktif görevdeki subayların da olduğu 14 zanlı gözaltına alındı. ihraç subaylardan birinin, rütbesi ere düşürülen bir tuğgeneral olduğu öğrenildi.

    AA
    8 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

    Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca 'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bazı asker şüphelilerin 15-16 Temmuz 2016'da birliklerinde darbe girişimiyle ilgili faaliyette bulundukları tespit edildi.

    Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir, Ankara, Bayburt, Şırnak, Kilis, Sakarya, Hatay ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Operasyonda 4'ü görevde, 3'ü meslekten ihraç ve biri emekli farklı rütbelerde 8 subay ile uzman çavuş ve astsubayların da aralarında olduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

    ihraç subaylardan birinin, rütbesi ere düşürülen bir tuğgeneral olduğu öğrenildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var