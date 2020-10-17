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    • 17.10.2020 18:44
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    , 'ın eski ve yeni Dışişleri Bakanları ile görüştü

    , 'ın eski Dışişleri Bakanı Antonio Rivas Palacios ve yeni Dışişleri Bakanı Federico Alberto Gonzales Franco ile telefon görüşmesi yaptı.

    AA
    Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguay'ın eski ve yeni Dışişleri Bakanları ile görüştü