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    • 17.10.2020 20:58
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    MSB'den destekçilerine tepki: Bu manzara karşısında susmaya gücü yeten varsa sussun

    , 'ın 'a ilişkin yaptığı hain saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu. Saldırının fotoğraflarının yer verildiği paylaşımda "Bu manzarayı görüp de susmaya gücü yeten insanoğlu varsa sussun. Biz susmayacağız" tepkisi gösterildi.

    MSB'den Ermenistan destekçilerine tepki

    Milli Savunma Bakanlığı Azerbaycan'a ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bu manzarayı görüp de susmaya gücü yeten insanoğlu varsa sussun. Biz susmayacağız" açıklamasını yaptı.

    30 YIL ÖNCE HOCALI'DA BEBEKLERİ KATLEDEN ERMENİSTAN!

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ermenistan'ın 30 yıl önce Hocalı'da katlettiği bebekler ile dün meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden bebeklerin fotoğraflarına yer verildi. Bakanlık, paylaşımda yaptığı açıklamada ise "Belki bu fotoğrafı ilk kez görüyor olabilirsiniz ama Azerbaycan halkı 30 yıldır aynı fotoğraf ile yaşıyor. 30 yıl önce Hocalı'da bebekleri katleden Ermenistan, bugün de aynı katilliğe devam ediyor. Bu manzarayı görüp de susmaya gücü yeten insanoğlu varsa sussun. Biz susmayacağız" denildi.

    YÜREKLERİMİZ YANDI

    Öte yandan bir babanın ölen bebeğine sarıldığı fotoğrafı da paylaşan bakanlık, "Ey farklı dilleri konuştuğumuz, farklı coğrafyalarda yaşadığımız insanlık. Bu minik bebek, gece uykusundayken Ermenistan ordusu tarafından balistik füze ile katledildi. Dilimiz, dinimiz, ülkelerimiz farklı olabilir fakat bu fotoğraf hepimizin yüreğini yakmaya yeter" ifadeleri kullanıldı.

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