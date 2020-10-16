VGM burs başvurusu nasıl yapılır? vgm.gov.tr VGM burs başvuru ekranı!

VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM burs başvuru ekranına vgm.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burslarına üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösteriyor. Burs almak isteyen öğrenciler VGM burs başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. VGM bursunu nasıl yapabileceğinize ilişkin detaylı bilgiler takvim.com.tr sayfalarında!
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuru işlemleri VGM'nin internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacaktır. Başvurular 30 Ekim 2020 tarihine kadar tamamlanacak.
Yükseköğretim bursu başvuru formunu doldurabilmek için adayların kimlik bilgilerini doldurarak öncelikle forma giriş yapılmaları gerekiyor. Başvuru formuna öğrencilerin T.C kimlik numarası, doğum tarihi, anne baba adı ve kimlik seri no bilgilerini yazması gerekiyor.
VGM BURSU NE KADAR?
2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine ise aylık 300,00 TL burs imkanı sağlanmaktadır.
Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanmaktadır.
VGM BURSUNDAN KİMLER FAYDALANAMAZ?
Başvurular, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli (Ek-2)'ye göre değerlendirilmektedir.
Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere, Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere ve bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim BURSU VERİLMEMEKTEDİR.