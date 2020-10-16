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    • 16.10.2020 11:27
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    Son dakika: Kocasının telefon hattı üzerinden kullanan sanığına 6 yıl 3 ay hapis

    Son dakika haberine göre, 'da, 'ye yönelik davada kocasının telefon hattı üzerinden kullanan sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

    AA
    ByLock kullanan FETÖ'cüye ceza yağdı

    'da, 'ye yönelik davada kocasının telefon hattı üzerinden kullanan sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

    12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık H.Y. ile avukatı katıldı.

    Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kocası A.Y. adına kayıtlı telefon hattına yükleyip kullandığını ve örgüt elebaşının talimatı sonrası 'ya para yatırdığını belirterek, H.Y'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

    Sanık H.Y. savunmasında, hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını ve örgüt üyesi olmadığını iddia etti.

    Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Kocasının telefon hattı üzerinden ByLock kullanan FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis