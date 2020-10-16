





STA İLE 20 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ HEDEFİ

Erdoğan ve Zelenskiy, iki ülke arasında 2019'da 5 milyar dolar olan ticaret hacmi için önce 10, sonra 20 milyar dolar hedefini koymuş, bu kapsamda liderler 2012'den beri süren STA görüşmelerinin bu sene sonuçlandırılması talimatını vermişti.

Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Taras Kaçka'nın katılımıyla geçen ay Ukrayna ve Türkiye arasındaki STA görüşmeleri tekrar ivme kazanmıştı.

Turizm ise ülkeler arasındaki bir diğer önemli kalem. Türkiye'nin karantina sonrası yurt dışına uçuşları başlattığı ilk ülkelerden biri olan Ukrayna'dan Türkiye'ye 2019'da 1,5 milyon turist geldi.

Salgın nedeniyle bu sene rakam azalmış olmasına rağmen Ukrayna halen Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülkelerden biri olmaya devam ediyor.

Öte yandan, Dağlık Karabağ'daki krizin liderlerin gündeminde olması muhtemel. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediklerini belirtmişti.

Toplantıda Ukrayna'da halen varlığını devam ettirdiği bilinen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanması konusunun da görüşülmesi bekleniyor.