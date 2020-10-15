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    • 15.10.2020 14:31
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    'cüler algı operasyonu başlatmıştı... Hükümlü ’nun ölümüne inceleme

    Son dakika haberine göre , cezaevinde hayatını kaybeden hükümlünün ölümüne ilişkin inceleme yapmak üzere iki Bakanlık müfettişi görevlendirdi.

    AA
    Kabakçıoğlu’nun ölümüne inceleme

    cezaevinde hayatını kaybeden 'nun "tek başına ölüme terkedildiğini" iddia eden HDPli Ömer Gergerlioğlu'nun yalanı Takvim.com.tr'nin ulaştığı belge ile çürütülmüştü. Mustafa Kabakçıoğlu'nun nefes darlığı şikayeti varken kendi isteğiyle tedaviye gitmediği ortaya çıkmıştı.



    BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hayatını kaybeden Mustafa Kabakçıoğlu'nun ölümüne ilişkin inceleme yapmak üzere 2 Bakanlık müfettişi görevlendirdi.

    AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakan Gül, Kabakçıoğlu'nun ölümüne ilişkin ayrıntılı inceleme yapılması için müfettiş görevlendirilmesi talimatı verdi.

    Bakan Gül'ün talimatıyla görevlendirilen 2 bakanlık müfettişi, yaşanan olayda ihmal olup olmadığını inceleyecek.

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    Haberler Güncel FETÖ'cüler algı operasyonu başlatmıştı... Hükümlü Mustafa Kabakçıoğlu’nun ölümüne inceleme