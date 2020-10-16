Son dakika: Karayolları'ndan köprülerde çift yönde ücret kesilmeye başlandığı iddiasına yalanlama

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,denildi.

BU KAÇINCI YALAN!

CHP yanlısı Tele 1 "Tek yönlü ücret alındığı belirtilen 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden "aynı günde geçilmezse" iki yön geçişinde ayrıca ücretlendirildiği söyleniyor." haberine imza atmıştı.



