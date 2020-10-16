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    • 16.10.2020 17:39
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    Son dakika: davasında yeni gelişme! Verilen cezaya itiraz!

    Sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren 'in yargılandığı davada 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin karara, Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildi. Başsavcılık, haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanmasını talep etti.

    Kadir Şeker davasında yeni gelişme!

    3. 14 Ekim'de görülen karar duruşmasında savcı tekrarladığı mütalaasında, Şeker'in "haksız tahrik altında kasten adam öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve haksız tahrik indiriminin en üst seviyeden uygulanmasını talep etmişti.

    Mahkeme ise Şeker'in "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına, cezanın haksız tahrik indirimiyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 6 aya düşürülmesine karar vermişti.

    BAŞSAVCILIK İTİRAZDA BULUNDU
    Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, dosya kapsamı, deliller ve olayın oluş şekli değerlendirildiğinde Şeker'e verilen haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiği talebiyle Konya Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulundu.
    İtiraz, üst mahkeme tarafından değerlendirilecek.

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    Haberler Güncel Son dakika: Kadir Şeker davasında yeni gelişme! Verilen cezaya itiraz!