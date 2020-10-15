Kadir Şeker'in kaderi Türkiye'yi üzdü

Konya'da 5 Şubat'ta Piri Reis parkında sevgilisi Ayşe Dırla'ya bağırarak küfürler eden ve kamelyayı yumruklayan Özgür Duran'a müdahale etmek isterken çıkan arbedede ölümüne neden olan üniversite öğrencisi Kadir Şeker, dün karar duruşmasına çıktı. Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç, "En ağır cezayı alsın" dedi. Şeker "Yardıma ihtiyacı olan bir kadının yanına yardımcı olmak için gittim. Kimseye zarar verme gibi bir niyetim yoktu" diye konuştu. Mahkeme heyeti, Şeker'i önce "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından tahrik altında gerçekleştiğini belirterek cezayı 15 yıla, iyi halden de 12 yıl 6 aya indirdi.