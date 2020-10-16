29 Ekim şiirleri kısa uzun 2 kıtalık-4 kıtalık ve 6 kıtalık Cumhuriyet sözleri

Her yıl coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl corona virüs gölgesinde kalacak. Kutlamalarını sosyal medya hesaplarından yapmak isteyenler arama motorları üzerinden en güzel ve anlamlı 29 Cumhuriyet Bayramı şiirlerini araştırmaya başladı. Uzun ya da kısa isteyenler için birbirinden anlamlı ve güzel 29 Ekim şiirleri kısa uzun 2 kıtalık-4 kıtalık ve 6 kıtalık Cumhuriyet sözlerini haberimizin içeriğinde derledik.
29 EKİM
En güzel günümüzdür,
Demokrasi ürünüdür,
Atatürk'ün eseridir,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Vatandaşın hür sesi,
Vatanımın neşesi,
Kucaklıyor herkesi,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Cumhuriyet kuruldu,
Türk'ün sesi duyuldu,
Törenlerle kutlandı,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Fethi BOLAYIR
Varol Sen Cumhuriyet
Kurdu Ata'm cumhuriyet
Bitti artık meşrutiyet
Özgür artık tüm millet
Varol sen Cumhuriyet!
Cumhuriyet, Cumhuriyet
Ne güzel şey hürriyet
Bu vatan sensiz olmaz
Varol sen Cumhuriyet!
29 Ekim
Bin dokuz yüz yirmi üç,
Saat tam 20.30,
Duyurdu bir iki, üç.
Yüz bir pare topumuz
Sanlı büyük ordumuz
Ünümüzü dünyaya
Dağ, taş, dere, ova, çay;
Ağaç, kuş, yıldız, gün, ay.
Asker, işçi, okullu
Neşe île dopdolu
Varol ey Cumhuriyet!
Adı güzel hürriyet!
Dökülen kanımızla
Sönmez inancımızla,
Kavuştuk bizler sana
Can veririz uğruna.
Gel tatlı şenliğimiz,
Gel kutlu benliğimiz,
Sen, bizim yüzümüzsün,
Gönlümüz gözümüzsün,
Damarımızda kansın.
Dizimizde dermansın.
Selam ey cumhuriyet!
Selam ey büyük millet!
N. Necati ÖNGAY
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Bayraklarla süsleyin yurdumu baştanbaşa,
Türkiye'nin adını yazalım dağa taşa,
Hep birlikte diyelim Türk Milleti çok yaşa,
Bugün senin bayramın sevinip coşmak hakkın,
Türkün dünyaya mührün vuracağı gün yakın.
Yirmi Dokuz Ekim'i hep birlikte neşeyle,
Köylü kentli herkesle tutuşalım el ele,
Bu günü bayram bilip bayram gibi neşeyle,
Kutlayalım milletçe coşmak elbette hakkın,
Türk'ün dünyaya mührün vuracağı gün yakın.
Anlı açık yüzü ak şanlı şerefli millet
Küllerinden kuruldu yönetim cumhuriyet,
İlelebet payidar kalacaktır bu devlet,
Sevinin bayram bugün, coşmak elbette hakkın,
Türk'ün dünyaya mührün vuracağı gün yakın.
Ankara'dan yükselen bu sesi dünya duydu,
Türk Milleti asildi; erdem, fazilet buydu,
Hürriyet, bağımsızlık bizde, var olan huydu,
Övün senin bayramın, coşmak elbette hakkın,
Türk'ün dünyaya mührün vuracağı gün yakın.
Şevki Kayaturan
Yaşasın Cumhuriyet (Rakım Çalapala)
Coşkunuz, sevinçliyiz.
Ayrı, gayrı değiliz,
Bütün Türkler hep biriz,
Yaşasın cumhuriyet.
Dünyaya şeref saldık,
Nice ülkeler aldık,
Alnı lekesiz kaldık,
Yaşasın cumhuriyet.
Atatürk kalbimizde,
Yürürüz her gün biz de
Onun çizdiği izde,
Yaşasın cumhuriyet.
Türk, askerdir doğuştan;
Hoşlanırız boğuştan,
Bize anadır vatan,
Yaşasın cumhuriyet...
Yaşasın vatan ana,
Bağlıyız candan ona,
Ne mutlu Türk olana,
Yaşasın cumhuriyet.
Cumhuriyet Güneşi (Fahrünissa Elmalı)
Cumhuriyetten önce,
Köle gibiydi millet.
Sade bir tek kişinin,
Emrindeydi memleket.
Yoksulluk, bilgisizlik,
Sardı dört yanımızı.
Yaşardık, dişimize
Takarak canımızı.
Düşmanlar da üstelik,
Saldırınca vatana.
Başkaldırdı Atatürk,
Yurdumuzu satana.
Toplanıp etrafına,
Dünyaya ateş açtık.
Dört yıl yokluk içinde,
Kahramanca savaştık.
Nihayet temizlendi,
Yabancılardan vatan.
Cumhuriyet güneşi,
Parladı işte o an.
Onun ışıklarıyla,
Kavuştuk hürriyete.
Her gün bir bayram etsen
Azdır cumhuriyete.