29 Ekim şiirleri kısa uzun 2 kıtalık-4 kıtalık ve 6 kıtalık Cumhuriyet sözleri

29 Ekim

Bin dokuz yüz yirmi üç,

Saat tam 20.30,

Duyurdu bir iki, üç.

Yüz bir pare topumuz

Sanlı büyük ordumuz

Ünümüzü dünyaya

Dağ, taş, dere, ova, çay;

Ağaç, kuş, yıldız, gün, ay.

Asker, işçi, okullu

Neşe île dopdolu

Varol ey Cumhuriyet!

Adı güzel hürriyet!

Dökülen kanımızla

Sönmez inancımızla,

Kavuştuk bizler sana

Can veririz uğruna.

Gel tatlı şenliğimiz,

Gel kutlu benliğimiz,

Sen, bizim yüzümüzsün,

Gönlümüz gözümüzsün,

Damarımızda kansın.

Dizimizde dermansın.

Selam ey cumhuriyet!

Selam ey büyük millet!

N. Necati ÖNGAY



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Bayraklarla süsleyin yurdumu baştanbaşa,

Türkiye'nin adını yazalım dağa taşa,

Hep birlikte diyelim Türk Milleti çok yaşa,

Bugün senin bayramın sevinip coşmak hakkın,

Türkün dünyaya mührün vuracağı gün yakın.

Yirmi Dokuz Ekim'i hep birlikte neşeyle,

Köylü kentli herkesle tutuşalım el ele,

Bu günü bayram bilip bayram gibi neşeyle,

Kutlayalım milletçe coşmak elbette hakkın,

Türk'ün dünyaya mührün vuracağı gün yakın.

Anlı açık yüzü ak şanlı şerefli millet

Küllerinden kuruldu yönetim cumhuriyet,

İlelebet payidar kalacaktır bu devlet,

Sevinin bayram bugün, coşmak elbette hakkın,

Türk'ün dünyaya mührün vuracağı gün yakın.

Ankara'dan yükselen bu sesi dünya duydu,

Türk Milleti asildi; erdem, fazilet buydu,

Hürriyet, bağımsızlık bizde, var olan huydu,

Övün senin bayramın, coşmak elbette hakkın,

Türk'ün dünyaya mührün vuracağı gün yakın.

Şevki Kayaturan