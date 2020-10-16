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    • 16.10.2020 17:55
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    Gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Geri sayımın başladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl ne yazık ki corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında etkinliklerle kutlanamayacak. Sosyal medyadan, Whatsapptan, mesajlardan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak için kısa uzun 2 kıtalık-4 kıtalık ve 6 kıtalık Cumhuriyet sözleri araştırmasını yapmaya şimdiden başladı.

    takvim.com.tr
    29 Ekim şiirleri kısa uzun 2 kıtalık-4 kıtalık ve 6 kıtalık Cumhuriyet sözleri

    Her yıl coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl corona virüs gölgesinde kalacak. Kutlamalarını sosyal medya hesaplarından yapmak isteyenler arama motorları üzerinden en güzel ve anlamlı 29 Cumhuriyet Bayramı şiirlerini araştırmaya başladı. Uzun ya da kısa isteyenler için birbirinden anlamlı ve güzel 29 Ekim şiirleri kısa uzun 2 kıtalık-4 kıtalık ve 6 kıtalık Cumhuriyet sözlerini haberimizin içeriğinde derledik.

    29 EKİM

    En güzel günümüzdür,

    Demokrasi ürünüdür,

    Atatürk'ün eseridir,

    Yirmi Dokuz Ekimler.

    Vatandaşın hür sesi,

    Vatanımın neşesi,

    Kucaklıyor herkesi,

    Yirmi Dokuz Ekimler.

    Cumhuriyet kuruldu,

    Türk'ün sesi duyuldu,

    Törenlerle kutlandı,

    Yirmi Dokuz Ekimler.

    Fethi BOLAYIR


    Varol Sen Cumhuriyet

    Kurdu Ata'm cumhuriyet

    Bitti artık meşrutiyet

    Özgür artık tüm millet

    Varol sen Cumhuriyet!

    Cumhuriyet, Cumhuriyet

    Ne güzel şey hürriyet

    Bu vatan sensiz olmaz

    Varol sen Cumhuriyet!

    29 Ekim

    Bin dokuz yüz yirmi üç,
    Saat tam 20.30,
    Duyurdu bir iki, üç.
    Yüz bir pare topumuz
    Sanlı büyük ordumuz
    Ünümüzü dünyaya

    Dağ, taş, dere, ova, çay;
    Ağaç, kuş, yıldız, gün, ay.
    Asker, işçi, okullu
    Neşe île dopdolu
    Varol ey Cumhuriyet!
    Adı güzel hürriyet!

    Dökülen kanımızla
    Sönmez inancımızla,
    Kavuştuk bizler sana
    Can veririz uğruna.
    Gel tatlı şenliğimiz,
    Gel kutlu benliğimiz,

    Sen, bizim yüzümüzsün,
    Gönlümüz gözümüzsün,
    Damarımızda kansın.
    Dizimizde dermansın.
    Selam ey cumhuriyet!
    Selam ey büyük millet!

    N. Necati ÖNGAY

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

    Bayraklarla süsleyin yurdumu baştanbaşa,
    Türkiye'nin adını yazalım dağa taşa,
    Hep birlikte diyelim Türk Milleti çok yaşa,
    Bugün senin bayramın sevinip coşmak hakkın,
    Türkün dünyaya mührün vuracağı gün yakın.

    Yirmi Dokuz Ekim'i hep birlikte neşeyle,
    Köylü kentli herkesle tutuşalım el ele,
    Bu günü bayram bilip bayram gibi neşeyle,
    Kutlayalım milletçe coşmak elbette hakkın,
    Türk'ün dünyaya mührün vuracağı gün yakın.

    Anlı açık yüzü ak şanlı şerefli millet
    Küllerinden kuruldu yönetim cumhuriyet,
    İlelebet payidar kalacaktır bu devlet,
    Sevinin bayram bugün, coşmak elbette hakkın,
    Türk'ün dünyaya mührün vuracağı gün yakın.

    Ankara'dan yükselen bu sesi dünya duydu,
    Türk Milleti asildi; erdem, fazilet buydu,
    Hürriyet, bağımsızlık bizde, var olan huydu,
    Övün senin bayramın, coşmak elbette hakkın,
    Türk'ün dünyaya mührün vuracağı gün yakın.

    Şevki Kayaturan

    Yaşasın Cumhuriyet (Rakım Çalapala)

    Coşkunuz, sevinçliyiz.

    Ayrı, gayrı değiliz,

    Bütün Türkler hep biriz,

    Yaşasın cumhuriyet.

    Dünyaya şeref saldık,

    Nice ülkeler aldık,

    Alnı lekesiz kaldık,

    Yaşasın cumhuriyet.

    Atatürk kalbimizde,

    Yürürüz her gün biz de

    Onun çizdiği izde,

    Yaşasın cumhuriyet.

    Türk, askerdir doğuştan;

    Hoşlanırız boğuştan,


    Bize anadır vatan,

    Yaşasın cumhuriyet...

    Yaşasın vatan ana,

    Bağlıyız candan ona,

    Ne mutlu Türk olana,

    Yaşasın cumhuriyet.

    Cumhuriyet Güneşi (Fahrünissa Elmalı)

    Cumhuriyetten önce,

    Köle gibiydi millet.

    Sade bir tek kişinin,

    Emrindeydi memleket.

    Yoksulluk, bilgisizlik,

    Sardı dört yanımızı.

    Yaşardık, dişimize

    Takarak canımızı.

    Düşmanlar da üstelik,

    Saldırınca vatana.

    Başkaldırdı Atatürk,

    Yurdumuzu satana.

    Toplanıp etrafına,

    Dünyaya ateş açtık.

    Dört yıl yokluk içinde,

    Kahramanca savaştık.

    Nihayet temizlendi,

    Yabancılardan vatan.

    Cumhuriyet güneşi,

    Parladı işte o an.

    Onun ışıklarıyla,

    Kavuştuk hürriyete.

    Her gün bir bayram etsen

    Azdır cumhuriyete.
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