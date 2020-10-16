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    • 16.10.2020 14:23
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    Son dakika: 'den Cumhuriyet'in skandal haberine sert tepki: zihniyeti ile iftira

    Son dakika haberine göre, 'nin Emniyet Genel Müdürlüğü'nü açıktan hedef aldığı haberi ile ilgili açıklama geldi. , Cumhuriyet'in haberini, ' zihniyeti ile iftira' olarak tanımlayarak suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi. Teşkilatın yıpratılmaya çalışıldığını ifade eden EGM, "Elbette ki, memuriyetteki tüm yükselme sınavlarında olduğu gibi sınava gireceklere konu başlıkları bildirilmektedir. Aksi durum, akla mantığa hakkaniyete ve sınav usulüne aykırıdır. Yoksa, sınava girecekler hangi alanda nasıl hazırlık yapıp sınava gireceklerdir?" ifadeleri ile gazeteye sert tepki gösterdi. Ayrıca, bahse konu haberdeki memurun da uzaklaştırıldığı bildirildi.

    AA
    Cumhuriyet'in skandal haberine sert tepki

    Emniyet Genel Müdürlüğü (), 28 Kasım'da yapılacak "Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı" sorularının Büro Memur-Sen tarafından hazırlandığı iddialarının kabul edilemez bir iftira olduğunu bildirdi.

    EGM'den yapılan açıklamada, 28 Kasım'da yapılacak "Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı" ile ilgili bugün bir gazetede yayımlanan "FETÖ taktiğiyle Emniyet Sınavı" başlıklı haberde "sınav sorularını hükümete yakın Memur-Sen'e bağlı Büro Memur-Sen'in hazırladığı"nın iddia edildiği aktarıldı.

    "Bu, teşkilatımız açısından kabul edilemez bir iftiradır." ifadesine yer verilen açıklamada, artığı bir zihniyetle iftira atan, yalanı ve yalancılığı meslek edinen, sözde gazetecilik yaptığını iddia edenlerin, birçok alanda yürüttüğü mücadelede başarılı sonuçlar elde eden Emniyet Teşkilatını ve köklü teşkilatları hedef aldığı belirtildi.





    FETÖ ZİHNİYETİ İLE İFTİRA
    Uzun yıllardır yapılamayan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı için uzun zaman hazırlık yapıldığı ancak salgın nedeniyle hazırlıkların akamete uğradığı belirtilen açıklamada, "Tüm şartlar zorlanarak Polis Akademisi Başkanlığı birçok üniversite ile görüşmüş ve nihayetinde akademik olarak soruların hazırlanması hususunda Başkent Üniversitesi'ne sorumluluk verilmiştir. Sorular, Başkent Üniversitesi tarafından bu tip sınavların usulüne uygun hazırlanmaktadır. Herhangi bir sendika ile yazışma, paylaşım veya istişare yapılması söz konusu değildir. Ancak adı geçen gazete, haberi 'FETÖ taktiğiyle Emniyet Sınavı' diyerek FETÖ zihniyetiyle teşkilatımıza iftira atıp yalan haber üretmektedir." ifadelerine yer verildi.




    MEMUR GÖREVDEN ALINDI
    Memuriyetteki tüm yükselme sınavlarında olduğu gibi sınava gireceklere konu başlıklarının bildirildiği kaydedilen açıklamada, aksi durumun, akla-mantığa, hakkaniyete ve sınav usulüne aykırı olduğu ifade edildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

    "Tüm ülkemizde ve görev verilen sınırlarımızın dışında fedakarlıkla görev yapan, 24 saat gazete binalarının önünde güvenlik için bekleyen teşkilatımıza yapılan bu ithamın kabulü mümkün olmayıp, söz konusu haber ile ilgili de suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca bu iftiraya zemin hazırlayan, hiçbir dayanağı olmadan böyle bir bilgisi varmış gibi hareket eden ve rol kapmaya çalışan, sosyal medyayı bilgisizce kullanırken kendi arkadaşlarına ve içinde bulunduğu teşkilata iftira atılmasına imkan sağlayan ilgili memur da görevden uzaklaştırılmıştır."



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