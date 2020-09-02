Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Gazetesi'nde skandal bir köşe yazısı yayımlandı. Cumhuriyet gazetesi yazarı Işıl Özgentürk yazısında Batmanlılara yönelik çirkin ifadelerde bulundu. Özgentürk, Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tecavüzüne uğramasının ardından intihar eden İpek Er'den bahsettiği köşe yazısında, Batman'daki genç kızların ya dağa çıkmak ya da kentte görev yapan asker, bürokrat biriyle evlenmek şeklinde iki seçeneği olduğunu; bekâretini kaybetmiş genç kızların da intiharı kurtuluş olarak gördüğü şeklinde skandal ifadeler kullandı.







BATMAN'DA CUMHURİYET GAZETESİ'NE BOYKOT

Başta Batmanlılar olmak üzere tüm Türkiye'yi rahatsız eden bu yazını ardından Cumhuriyet Gazetesi ve Işıl Özgentürk'e tepkiler adeta çığ gibi büyüdü. Son olarak Batmanlı esnaf tarafından Cumhuriyet Gazetesi satmama kararı alındı. Batman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Demir konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu iftiranın sadece Batmanlılara değil tüm Türkiye'ye atıldığını dile getirdi. Abdülkadir Demir "Cumhuriyet Gazetesi sadece Batman halkına değil tüm Türkiye'ye hakaret etmiştir. Bölgeden ve tüm Türkiye'den tepki bekliyoruz. Bu olay Cumhuriyet Gazetesinin köklerinin başka yerlerde olduğunu gösteriyor. İsmini anmayacağım bu kadının ve yazının takipçisi olacağız. Bugün kadınlarımıza sahip çıkmazsak. İleride bu hakaretleri kadınlarımıza ve insanımıza aynı hakaretleri yapmaya devam ederler." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tepkilerin büyümesi üzerine geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Gazetesi ve yazarı Işıl Özgentürk hakkında Batman Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek olayla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada Cumhuriyet Gazetesinin merkezi İstanbul'da olunca dosyaya yetkisizlikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.



ATAKAN IRMAK / SABAH













