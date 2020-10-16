Ekrem İmamoğlu'nun söz konusu iddiasının gerçek olmadığı, CHP'li İBB Meclis üyelerinin 2013'te İBB tarafından hayata geçirilen Kurbağalıdere Islah Projesi'ne topluca ret oyu verdiği ortaya çıktı. Oysa, AK Parti döneminde 2012'de başlanan 67 kilometrelik ıslah çalışması seçimler öncesinde bitme aşamasına gelmişti. İmamoğlu'nun, AK Parti döneminde yüzde 95'i biten çalışmaları kendi döneminde hızlıca yaptığını iddia etmesi 'emek hırsızlığı olarak değerlendirildi.

AK Partili İBB, 12 Nisan 2013'te İSKİ'nin Kadıköy ilçesinde bulunan Kurbağalıdere Deresi Ana Koluna Ait Dere Islah Projesi'ni İBB Meclisi'ne sundu. CHP'li İBB Meclis üyeleri ıslah projesine ret oyu verdi. Kararda, "12 Nisan 2013 tarihli 5. birleşiminde okunarak, müzakereye açıldı. CHP Grubunun muhalefetiyle yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır" denildi.