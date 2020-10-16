Borsa İstanbul, vadeli işlem ve opsiyon piyasasında işlem gören pay vadeli işlem sözleşmeleri, 2019 WFE raporuna göre hacim ve açık pozisyon sayısı kategorilerinde dünyanın en hızlı büyüyen borsası oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden dünyanın en hızlı büyüyen borsası Borsa İstanbul'u tebrik etti.
Bakan Albayrak paylaşımında, "Sermaye piyasalarının tüm paydaşlarına teşekkür ediyor, Borsa İstanbul'u başarısından dolayı kutluyorum" ifadelerine yer verdi.
İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın o paylaşımı;
Sermaye piyasalarının tüm paydaşlarına teşekkür ediyor, Borsa İstanbul'u başarısından dolayı kutluyorum👏 https://t.co/dwZKEyflnb— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 16, 2020