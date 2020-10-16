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    • Ekonomi
    • 16.10.2020 17:27
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    • 16.10.2020 17:35
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    'tan 'dünyanın en hızlı büyüyen borsası' 'a tebrik mesajı

    , hesabı Twitter üzerinden dünyanın en hızlı büyüyen borsası ile ilgili tebrik mesajı yayımladı.


    , vadeli işlem ve opsiyon piyasasında işlem gören pay vadeli işlem sözleşmeleri, 2019 WFE raporuna göre hacim ve açık pozisyon sayısı kategorilerinde dünyanın en hızlı büyüyen borsası oldu.



    , hesabı Twitter üzerinden dünyanın en hızlı büyüyen borsası Borsa 'u tebrik etti.

    Bakan Albayrak paylaşımında, "Sermaye piyasalarının tüm paydaşlarına teşekkür ediyor, Borsa İstanbul'u başarısından dolayı kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

    İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın o paylaşımı;
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    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'dünyanın en hızlı büyüyen borsası' Borsa İstanbul'a tebrik mesajı