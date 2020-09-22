CHP'Lİ VEKİLLER EYLEM YAPTI

Ret oyu kullanan CHP'li meclis üyelerinin aksine, CHP'li vekiller deredeki kirlenmeyi ve kokuyu protesto etmişti. Kadıköy Kent Dayanışması üyeleri, Kurbağalıdere'deki kirlenmeyi protesto etmiş, o dönem CHP Genel Başkan Yardımcısı olan İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, o dönem CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da eyleme destek vermişti.

2018'DE YÜZDE 90'I BİTMİŞTİ

Dönemin İBB Altyapı Hizmetleri Müdürü Necmettin Acar'ın, 13 Nisan 2018'deki açıklaması da Ekrem İmamoğlu'nu yalanladı.

Acar, o dönemki açıklamasında, "Islah çalışmalarımız 2010'dan itibaren başladı. Yüzde 90 mertebesine gelmiş bulunmaktayız. Koku da yüzde 90 seviyesinde bitmiş bulunmakta ve şu anda hiç koku hissedilmiyor. E-5'in güney kısmında İSKİ tarafından nisan ayı itibariyle bitirilecek bir çalışma devam etmekte. Bizim ıslah çalışmalarımız büyükşehir olarak bitmiştir" demişti.

Acar, ıslah çalışmalarının balık hayatını olumlu etkileyeceğini belirterek, "Hâlihazırda balık yaşantısı bulunuyor ve artacak. Evlendirme dairesinde şelale sistemiyle su, durağan olan batık dereye verilecek ve oksijen artırılacak. Bu sayede balık ve diğer canlıların yaşaması müsait bir hâl alacak" demişti.