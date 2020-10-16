Başkan Erdoğan'dan üniversite öğrencilerini heyecanlandıran açıklama geldi! Üniversiteler yüz yüze eğitime başlıyor mu? Üniversiteler yüz yüze mi olacak sorularına öğrenciler yanıt arıyordu. İlkokul ve lise düzeyinde okulların açılmasıyla birlikte gözler yükseköğretime çevrilmişti. Üniversite öğrencileri hali hazırda online eğitim almaya devam ederken yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili önemli bilgiler verdi. Peki üniversiteler yüz yüze mi olacak? Üniversiteler yüz yüze eğitime başlıyor mu? İşte üniversitelerle ilgili son dakika açıklamaları...