Üniversiteler yüz yüze mi olacak? Üniversiteler yüz yüze eğitime başlıyor mu? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan üniversite öğrencilerini heyecanlandıran açıklama geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan üniversitelerin açılmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, üniversiteler yüz yüze mi olacak? Üniversiteler yüz yüze eğitime başlıyor mu?

ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi. Başkan Erdoğan, "(YÖK Anadolu Projesi) Bu programı bu akademik yılın ikinci döneminden itibaren hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.