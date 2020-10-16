İstanbul'da sahte para operasyonu! Hepsi ele geçirildi

Fatih'te Suriye uyruklu kişi 16 bin lira karşılığında 10 bin dolar alarak döviz bürosuna vermek isteyince polis ekipleri tarafından yakalandı. Sahte paranın basıldığı eve baskın düzenleyen polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.



Fatih'te Suriye uyruklu Khaled H. (26) geçen çarşamba öğle saatlerinde döviz bürosuna giderek 10 bin ABD dolarını yurtdışına göndermek istediğini söyledi. Dolarlardan şüphelenen döviz bürosu çalışanı durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Khaled H.'yı gözaltına aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "Parada Sahtecilik" konusu ile ilgili Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürütülen ortak çalışma başlattı. Khaled H. sorgusunda sahte paraları 16 bin lira karşılığında Fatih, Seyit Ömer Mahallesi'ndeki evde bulunan tanımadığı birinden aldığını söyledi.