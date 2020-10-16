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    • 16.10.2020 11:53
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    Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na İlan-ı aşk çağrısı!

    Eski Eş Başkanı , Genel Başkanı 'na seslenerek, “Yan yana geldikten sonraki saldırılara direnecek cesareti olmayanlar, yarın ülkeyi nasıl yönetecekler” dedi.

    Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na İlan-ı aşk talebi!

    Terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunduğu F Tipi Cezaevi'nde, gazeteci Şirin Payzın'ın, avukatları aracılığıyla gönderdiği soruları yanıtlayan eski eş başkanı , muhalefet partilerini ittifakları konusunda cesur olmamakla suçladı.

    'Ülkeyi nasıl yönetecekler'

    Muhalefet partilerinin HDP ile yan yana gelmekten çekince duyduklarını ifade eden Demirtaş, "Yan yana geldikten sonraki iki üç günde yaşanacak trol saldırısına direnecek cesareti olmayanlar yarın ülkeyi nasıl yönetecekler? Ya da bu güveni topluma nasıl verecekler, merak ediyorum" dedi.

    Muhalefete ittifak çağrısı

    Muhalefet partileriyle sadece işbirliğinde olmadıklarını belirten Demirtaş, "Demokrasi bloku ne kadar erken kurulursa hem AKP - MHP'nin yol açtığı tahribatın önüne geçilir hem de seçim için hükümete yönelik baskı artar. Daha da önemlisi, topluma ciddi ve gerçekçi bir alternatif sunulmuş olur" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na İlan-ı aşk çağrısı!