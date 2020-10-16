Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na İlan-ı aşk çağrısı!

Terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nde, gazeteci Şirin Payzın'ın, avukatları aracılığıyla gönderdiği soruları yanıtlayan eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, muhalefet partilerini ittifakları konusunda cesur olmamakla suçladı.

'Ülkeyi nasıl yönetecekler'

Muhalefet partilerinin HDP ile yan yana gelmekten çekince duyduklarını ifade eden Demirtaş, "Yan yana geldikten sonraki iki üç günde yaşanacak trol saldırısına direnecek cesareti olmayanlar yarın ülkeyi nasıl yönetecekler? Ya da bu güveni topluma nasıl verecekler, merak ediyorum" dedi.

Muhalefete ittifak çağrısı

Muhalefet partileriyle sadece seçim işbirliğinde olmadıklarını belirten Demirtaş, "Demokrasi bloku ne kadar erken kurulursa hem AKP - MHP'nin yol açtığı tahribatın önüne geçilir hem de seçim için hükümete yönelik baskı artar. Daha da önemlisi, topluma ciddi ve gerçekçi bir alternatif sunulmuş olur" ifadelerini kullandı.