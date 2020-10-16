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    • 16.10.2020 20:23
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    Son dakika: 'tan için taziye mesajı

    , için yayımladığı taziye mesajında "Markar Esayan. Herkes onu güler yüzüyle, nezaketiyle ve beyefendiliği ile tanır, bilirdi. Kıymetli ve örnek bir , özü sözü bir kardeşimizdi... Vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Başımız sağ olsun..." ifadelerini kullandı.

    Bakan Albayrak'tan Esayan için taziye mesajı

    Bir süredir kanser tedavisi gören MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili , 51 yaşında hayatını kaybetti.

    , Markar Esayan için taziye mesajı yayımladı.

    Bakan Albayrak mesajında, "Markar Esayan. Herkes onu güler yüzüyle, nezaketiyle ve beyefendiliği ile tanır, bilirdi. Kıymetli ve örnek bir aydın, özü sözü bir kardeşimizdi... Vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Başımız sağ olsun..." ifadelerine yer verdi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın o paylaşımı;

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    Haberler Güncel Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Markar Esayan için taziye mesajı