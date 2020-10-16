Bir süredir kanser tedavisi gören AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Markar Esayan, 51 yaşında hayatını kaybetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Markar Esayan için taziye mesajı yayımladı.



Bakan Albayrak mesajında, "Markar Esayan. Herkes onu güler yüzüyle, nezaketiyle ve beyefendiliği ile tanır, bilirdi. Kıymetli ve örnek bir aydın, özü sözü bir kardeşimizdi... Vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Başımız sağ olsun..." ifadelerine yer verdi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın o paylaşımı;