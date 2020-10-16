Bir süredir kanser tedavisi gören AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Markar Esayan, 51 yaşında hayatını kaybetti.

AK Parti MKYK üyemiz, İstanbul Milletvekilimiz, sevgili kardeşim Markar Esayan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.



Müteveffa Markar kardeşimizin ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız. pic.twitter.com/o8EkXfNQDY