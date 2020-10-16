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    Son dakika: Başkan 'dan için taziye mesajı: Yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız

    Başkan , için yayımladığı taziye mesajında, " MKYK üyemiz, , sevgili kardeşim Markar Esayan’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. kardeşimizin ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan'dan Esayan için taziye mesajı

    Bir süredir kanser tedavisi gören MKYK üyesi ve Milletvekili , 51 yaşında hayatını kaybetti.

    Başkan , Markar Esayan için taziye mesajı yayımladı.




    Erdoğan mesajında, "AK Parti MKYK üyemiz, İstanbul Milletvekilimiz, sevgili kardeşim Markar Esayan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Müteveffa Markar kardeşimizin ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız." ifadelerine yer verdi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o paylaşımı;
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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Markar Esayan için taziye mesajı: Yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız