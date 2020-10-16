Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Avrupa Birliği Zirvesi kararlarında hedef alınmasına sert tepki gösterdi.

TEHDİT DİLİ TÜRKİYE'YE KARŞI İŞLEMEZ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliği (AB) Zirvesi kararlarının Türkiye'ye ilişkin bölümleriyle ilgili, "Tehdit dilinin Türkiye'ye karşı işlemeyeceği bilinmelidir. AB'den Türkiye'yi tehdit etmek yerine elle tutulur, tarafsız ve ortak çıkarlarımıza hizmet eden, çözüm odaklı öneriler sunmasını bekliyoruz" dedi.

Aksoy, "Türkiye'nin gerginliğin azaltılmasından ve diyalogdan yana olduğunu, bu yöndeki çağrılara olumlu karşılık vererek iyi niyetini gösterdiğini 1-2 Ekim AB Zirve kararlarının ardından açıklamış ve artık somut sonuçların alınması için adım atılmasını beklediğimizi vurgulamıştık. Türkiye'nin tezlerini her zamanki peşin hükümlü ve önyargılı tutumuyla görmezden gelen AB'nin, ülkemizin hem kendi hem Kıbrıs Türklerinin haklarını savunma kararlılığını, bugünkü toplantıda 'kışkırtma' olarak tanımlaması şaşırtıcı olmamıştır. AB'nin diyalog, uzlaşı ve koşulsuz olumlu gündemi teşvik etmek yerine yaptırım söylemine devam etmesi, amacının ve kullandığı dilin ne kadar samimiyet ve yapıcılıktan uzak olduğunu da göstermektedir. AB, ortak çıkar ve ortak gelecek gündemiyle bölgede Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarına da saygı göstererek sorunları çözmeye yönelmelidir. Bunun için Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin mantık dışı ve şımarıkça taleplerine koşulsuz şekilde teslim olmaktan vazgeçmelidir. Tehdit dilinin Türkiye'ye karşı işlemeyeceği bilinmelidir. AB'den Türkiye'yi tehdit etmek yerine elle tutulur, tarafsız ve ortak çıkarlarımıza hizmet eden, çözüm odaklı öneriler sunmasını bekliyoruz" ifadelerinie yer verdi.