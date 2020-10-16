Dünya alarmda

Coronavirüs kabusu dünyayı sardı. Avrupa'da ikinci dalga paniği başladı. Almanya'da, restoran, kafe ve barlar saat 23.00'ten itibaren kapatıldı. Fransa'da 9 şehirde 21.00-06.00 arası sokağa çıkma yasağı başladı. Oxford aşısının başındaki isim Prof. Dr. Andrew Pollard, "Maske ve mesafeye temmuza kadar ihtiyaç duyulacak" açıklaması yaptı.
ELDE VAR 0!
COVİD-19, 1 milyondan fazla insanı hayattan kopardı. Bilim adamları, kan grubu 0 olanların Coronavirüs'e karşı daha az duyarlı olduğunu açıkladı. Kan grubu A veya AB olanların ise entübasyon oranları daha yüksek çıktı.
COVİD-19'DAN HİSSE
ABD Başkanı Trump'ın eşi First Lady Melania, COVİD-19'u atlattı. 14 yaşındaki oğlu Barron'un da virüs kaptığını ve iyileştiğini anlattı. Öte yandan mitinglerine devam eden Trump'ın Coronavirüs tedavisinde kullanılan Regeneron isimli ilaç şirketinde hissesinin bulunduğu ortaya çıktı.
SÜPER FATMA
Bartın'da yaşayan 95 yaşındaki Fatma Aya, gençlere taş çıkarttı. 15 Eylül'de yakalandığı Coronavirüs'ü kısa sürede yenmeyi başardı. Kalp ve tansiyon hastası Aya, hastalık boyunca çok öksürdüğünü ve halsiz kaldığını anlattı.
MUCİZE
İzmir'de Yalçın Top (43), Corona'ya yakalandı. Tam 2 ay entübe kaldı. İki kez kalbi duran Top, hastalığı atlattı. Yaşadıklarını şöyle anlattı: 90 kilo girdiğim yoğun bakımdan 60 kilo çıktım. Nefes almak çok zordu. Doktorlarım bana 'mucize' diyor.
VAKA SAYISI 1.693
Sağlık Bakanlığı, dünkü Coronavirüs verilerini açıkladı. 1.693 kişiye hastalık teşhisi konuldu. 66 kişi hayatını kaybetti. 1.311 kişi ise iyileşti. Bakan Koca, "Can kaybı 9 bin 80'e yükseldi" dedi.
ELDE VAR 0!
COVİD-19, 1 milyondan fazla insanı hayattan kopardı. Bilim adamları, kan grubu 0 olanların Coronavirüs'e karşı daha az duyarlı olduğunu açıkladı. Kan grubu A veya AB olanların ise entübasyon oranları daha yüksek çıktı.
COVİD-19'DAN HİSSE
ABD Başkanı Trump'ın eşi First Lady Melania, COVİD-19'u atlattı. 14 yaşındaki oğlu Barron'un da virüs kaptığını ve iyileştiğini anlattı. Öte yandan mitinglerine devam eden Trump'ın Coronavirüs tedavisinde kullanılan Regeneron isimli ilaç şirketinde hissesinin bulunduğu ortaya çıktı.
SÜPER FATMA
Bartın'da yaşayan 95 yaşındaki Fatma Aya, gençlere taş çıkarttı. 15 Eylül'de yakalandığı Coronavirüs'ü kısa sürede yenmeyi başardı. Kalp ve tansiyon hastası Aya, hastalık boyunca çok öksürdüğünü ve halsiz kaldığını anlattı.
MUCİZE
İzmir'de Yalçın Top (43), Corona'ya yakalandı. Tam 2 ay entübe kaldı. İki kez kalbi duran Top, hastalığı atlattı. Yaşadıklarını şöyle anlattı: 90 kilo girdiğim yoğun bakımdan 60 kilo çıktım. Nefes almak çok zordu. Doktorlarım bana 'mucize' diyor.
VAKA SAYISI 1.693
Sağlık Bakanlığı, dünkü Coronavirüs verilerini açıkladı. 1.693 kişiye hastalık teşhisi konuldu. 66 kişi hayatını kaybetti. 1.311 kişi ise iyileşti. Bakan Koca, "Can kaybı 9 bin 80'e yükseldi" dedi.