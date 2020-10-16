1 Kasım üniversite açılacak mı? Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi. Peki, üniversiteler ne zaman açılıyor? 1 Kasım üniversite açılacak mı? İşte son gelişmeler...

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Başkan Erdoğan açıklamasında "En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.