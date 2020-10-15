Ziya Selçuk tanıttı: Geleceğin okulları böyle olacak

15 MİMARDAN GÖNÜLLÜ DESTEK



Selçuk, şöyle devam etti:



"15 mimarımızın gönüllü olarak verdiği bir destekten söz ediyoruz. Bu destek o kadar önemli ki, dünya çapında yarışmaya girsek, nasıl okul mimarisi çalışması yaparız sualinin yanıtı olarak bir proje gerçekleşiyor. Burada her bir mimarımız kendi hayalini, kendi sevincini, kendi kıvancını çocukların gözündeki pırıltıyla ilişkilendirerek, hayata getirme, vücut bulma konusunda bir gönüllü faaliyet yaptı ve 23 proje geliştirildi. Yaklaşık 1 yıldır çalışıyoruz bu projeyi ve bu projenin bitmesi benim açımdan çok çok önemli çünkü projenin bitişi ile ilgili kafamda çok fazla hayal kurdum ve bu binaların yapılması, vücuda gelmesi konusunda da o hayallerimizi, hayata geçirme noktasında bir çabanın içindeyiz. Çok güzel, umut veren haberlerimiz de var. Yaşayan okul projesi çocuğun okul ile birlikte, sanki tabi ortamında yaşıyormuş gibi, zorlama bir mekandan ziyade, onun günlük ihtiyaçlarını doğal olarak giderebileceği ve orada olmaktan dolayı mutluluk duyacağı bir ortamı oluşturmaya gayret ettik"

"OKUL İNŞASINA HAZIR 77 SORUNSUZ ARSAMIZ VAR"

Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da programda konuşma yaptı. Yerlikaya, "77 tane elimizde sorunsuz arsamız var. Buradan İstanbullu hemşerilerimize sağ elin verdiğini sol elin farkına varmayacak titizlikte olan hayırseverlerimize, ekrandan bizi izleyen hemşerilerimize duyurmak istiyoruz. Biz bu arsalarımızı en kısa zamanda hayırseverlerle buluşturmak istiyoruz. Daha önce yapılanlardan farklı olarak 'Yaşayan Okullar' projesinin en güzel ilk uygulamasının da bu 77 arsada olmasını istiyoruz" dedi.



Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, projeye destek olan mimarlık ofisleri yetkililerine plaket hediye etti.