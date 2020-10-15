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    • 15.10.2020 17:52
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    'dan "Dünya Kadın Çiftçiler Günü" paylaşımı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi , 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir tebrik paylaşımında bulundu.

    Emine Erdoğan'dan anlamlı paylaşım

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi , kadınların, tarımsal üretimin en büyük aktörlerinden olduğunu ifade etti.

    Emine Erdoğan, Twitter hesabından 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

    Paylaşımında çiftçi kadınlarla fotoğraflarından oluşan videoya da yer veren Emine Erdoğan, "Kadınlarımız, tarımsal üretimin en büyük aktörlerindendir. Soframızdaki nimetin bize ulaşmasında onların emeği ve alın terinin payı büyük. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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